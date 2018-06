L'agente Colasanto: "Milinkovic-Savic occasione di vendita pazzesca"

© foto di Raimondo de Magistriis

Il portale Lalaziosiamonoi.it ha intervistato l'agente FIFA, Filippo Colasanto: "I biancocelesti hanno fatto veramente bene in questa stagione. Non voglio riaprire una ferita, ma è un peccato ed è incredibile che non sia in Champions League. Sono partiti 7-8 punti per motivi poco chiari, diciamo. La Lazio proverà di nuovo a fare una stagione superlativa. Da procuratore direi che avere Milinkovic-Savic è un'occasione di vendita pazzesca. Ricavarne le cifre di cui si sente parlare sarebbe incredibile, dalla quale potrebbero nascere una serie di investimenti importanti. Sarebbe tecnicamente un peccato non tenerlo un'altra stagione. Se Lazio dovesse dar via lui, più qualcun'altro tipo Felipe Anderson vorrebbe dire smantellare la squadra, ma io apprezzo molto Igli Tare come operatore di mercato".