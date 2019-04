L'agente di Hamsik: "Due possibilità per il saluto al San Paolo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, ha parlato a Radio Crc: "rsenal- Napoli sarà una partita da non perdere. E' una partita alla pari perchè giocano da parecchi anni in competizioni importanti. Più favorita può essere l'Arsenal ma solo perchè giocherà in casa. Il Dalian ha avuto una partenza difficile. La squadra è nuovo, l'allenatore pure e si può solo crescere. Dalian è una bella città, c'è uno stadio nuovo e va tutto bene. Ad Agosto o a Settembre, Marek potrebbe salutare i tifosi del Napoli allo stadio".