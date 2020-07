L'agente di Insigne: "Non è mai voluto andare via. Neanche con Raiola"

Nel corso dell'intervento a Radio Punto Nuovo, Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, ha parlato delle critiche ricevute in passato dal calciatore e anche dalle voci di mercato: "Sotto tanti aspetti l'amore dei napoletani lo stiamo vivendo alla grande e si sta notando, nell'aria, quando è a casa e vanno sotto al balcone a fargli i complimenti, per strada. C'è stato un ritorno di fiamma con la tifoseria, Lorenzo è anche più tranquillo adesso, non ha nessun tipo di problema. Con l'allenatore si trova alla grande, è nella sua città, un momento magico per lui, speriamo non finisca. Lorenzo è figlio di Napoli e come tale va accudito, protetto e difeso. Se domani sbaglia un passaggio, torneremo alle critiche, maldicenze, mi auguro che non accada più. Insigne non è mai voluto andare via, qualcuno ha attribuito le colpe a Raiola, ma è stato sotto la sua procura finora e non è mai andato via.

Non ho mai parlato con Ancelotti, non so quali fossero le sue idee su Insigne, ma è sbagliato pensare che Lorenzo ha preso me e tolto Raiola perché quest'ultimo voleva portarlo via ed io lo tengo a vita a Napoli. Quando ne vorrà parlare, lo spiegherà lui il motivo per cui si è affidato a me".