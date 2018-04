L'agente di Maradona: "Diego risponderà presto al gesto di Hamsik"

Fonte: TuttoNapoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Ceci, amico e manager di Maradona, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Diego è concentrato sul finale di campionato qui negli Emirati, ovviamente è contentissimo per la nascita di Diego Matias, abbiamo mandato i fiori, abbiamo sentito Diego Junior, prossimamente verrà qui per farlo conoscere al nonno. Quello di Hamsik è stato un grandissimo gesto, fatto davvero col cuore, i calciatori sono gelosi dei propri cimeli come i grandi artisti, dare questo oggetto prezioso a Maradona è l'ennesimo riconoscimento alla carriera straordinaria fatta di Diego, la bandiera del Napoli attuale ha voluto donargli quella maglia perché sa cosa prova Diego per Napoli. Conoscendo Diego, sicuramente arriverà presto una replica, farà sicuramente un gesto altrettanto bello. Sullo Scudetto? Il confronto diretto sarà determinante, ma è ancora tutto aperto".