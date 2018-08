L'agente Marotta: "Inter l'anti Juventus. Il Napoli poteva fare di più"

“È stato uno dei mercati più scoppiettanti dell' ultimo decennio. Evidentemente il calcio italiano torna ad avere un appeal importante e ad attirare i grandi nomi. L' effetto CR7 non è da sottovalutare”. Così ai microfoni di TimGate l’intermediario di mercato Alfonso Marotta analizza quanto accaduto nella finestra che si è chiusa ieri. “La Juve - continua Marotta - ha costruito una corazzata e punta tutto sulla Champions e sulla crescita del brand. Voto 10. L Inter ha inserito giocatori con personalità e carisma e si candida fortemente ad anti Juve. In serie B il Benevento ha fatto un mercato sontuoso. Forse ci si aspettava qualcosa in più dal Napoli di Ancelotti ma a volte un buon mercato significa anche tenere alla larga le altre squadre dai propri pezzi pregiati. Discorso analogo per il Palermo in B, anche se potrebbero esserci delle cessioni all'estero nei prossimi giorni. Le delusioni? Mi aspettavo indubbiamente di più dagli ultimi giorni ma la chiusura anticipata del mercato, che per molti aspetti condivido, ha creato non pochi problemi alle strategie delle squadre italiane soprattutto nei rapporti con i club stranieri, che proveranno nei prossimi giorni ad approfittare a basso prezzo di alcuni calciatori in uscita obbligata”.