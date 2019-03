© foto di Giacomo Morini

Non finiscono i festeggiamenti in casa Ajax, dopo l'1-4 al Bernabeu con cui il club di Amsterdam ha eliminato il Real Madrid dalla Champions League. E Instagram offre anche qualche spunto in più: l'account ufficiale del social network ha infatti pubblicato l'immagine di una ragazza che si allena, sullo sfondo una torretta col numero 14. Rapido, l'Ajax ne ha approfittato: "Nice view!", il tweet degli olandesi.