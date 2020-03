L'amante faceva uso di cocaina. Ridotta la squalifica del portiere Mazzoni

La Seconda Sezione del TNA ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Luca Mazzoni, ex portiere del Livorno, contro la squalifica di 4 anni per doping (uso di cocaina), dopo la positività accertata al termine della partita contro il Lecce del 17 febbraio 2019. Dopo questo sconto il calciatore potrà tornare in campo nell’aprile del 2021, ma intanto è decaduta la volontarietà perché Mazzoni si era difeso sostenendo di non essere lui ad aver assunto la droga, bensì una donna con la quale aveva una relazione. Adesso è sua intenzione andare al Tas di Losanna per avere l’assoluzione piena e tornare in campo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport raccontando la vicenda giudiziaria del portiere.

“Ieri c’è stato l’ultimo passaggio che porterà alla sentenza il prossimo 22 luglio, ma i colpi di scena non sono mancati nelle udienze precedenti, con la difesa del giocatore (tenuta dall’avvocato Antonio de Rensis) che ha segnato diversi gol, evitando al momento un verdetto che sembrava scontato (squalifica di 4 anni) e soprattutto una versione diversa per spiegare come mai Mazzoni avesse nelle urine tracce di droga. - si legge nell’articolo - Mazzoni, in crisi nera con la moglie, inizia nel dicembre 2018 una relazione solo sessuale con una signora di Livorno. Molti incontri, molti rapporti. Anche alla vigilia della gara di Lecce. Ma dopo la notifica della positività, la donna confessa a Mazzoni di essere una cocainomane. Il giocatore va su tutte le furie, tronca la relazione e con l’avvocato inizia a costruire la difesa”.