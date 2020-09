L'amichevole Milan-Vicenza termina 5-1. Prima gioia rossonera per Brahim Diaz

Terza amichevole per il Milan di Stefano Pioli, dopo i test con Novara e Monza. I rossoneri, nel pomeriggio di oggi, hanno affrontato il Vicenza portando a casa una vittoria per 5-1. Per il Milan le reti portano le firme di Samu Castillejo (doppietta), Lorenzo Colombo, Brahim Diaz e del giovane terzino classe 2002 Lorenzo Stanga. Per il Vicenza, gol di Simone Guerra con deviazione di Duarte.