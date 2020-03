L'amico di Sarri: "Dice che Cuadrado ha una faccia da Gimmi. Con Guardiola niente rivalità"

"Se chiamassi adesso Maurizio per chiedergli quanto ha corso Gimmi contro l'Inter mi direbbe tutti i dati". Maurizio è Sarri, allenatore della Juventus, ma chi è Gimmi? Juan Cuadrado, a sorpresa. Tuttosport ha intervistato oggi Aurelio Virgili, figlio dell'ex Fiorentina Giuseppe e amico stretto del tecnico bianconero. L'aneddoto sul colombiano è uno dei tanti: "Mi ha detto che ha una faccia da Gimmi, lo chiama così".

La Juve ha cambiato Sarri?

"No, ès empre lo stesso, è come vent'anni fa. All’epoca della banca era sempre vestito di nero e per questo lo chiamavo Diabolik, oggi se ci sono cento persone si ferma e scherza con tutti".

Come ha vissuto le voci su Guardiola?

"Sono molto amici, si parlano tanto. Non c'è rivalità e l'anno scorso hanno sorriso entrambi perché sapevano come sarebbe andata a finire".