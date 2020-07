L'analisi de La Repubblica su Sarri: "Più che guidare la Juve, l'ha accompagnata"

Nell'analisi del collega di Repubblica Gabriele Romagnoli, si prende in esame la stagione di Sarri, chiamato dalla Juventus a rivoluzionare il gioco bianconero senza però avere ottenuto quanto sperato. Almeno per quanto riguarda il campo: "Non gli hanno dato gli uomini che avrebbe voluto e lui non si è reinventato nessuno. Voleva mettere Ronaldo al centro per fargli segnare 30 gol e quello li ha segnati senza spostarsi dalla fascia. Voleva far toccare 150 palloni a Pjanic e al cinquantesimo gli ha preferito Bentancur. Non ha rivitalizzato Higuain, non ha maturato Bernardeschi, non ha colto il frutto Douglas Costa. Non ha creato nessuno, ma non ha distrutto niente. Questo alla Juventus basta per la vittoria. Sarri più che guidarla, l'ha accompagnata come l'autista a spasso con Miss Daisy".