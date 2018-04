L'Anconitana sbaraglia il campionato: è già promossa

Con sei giornate di anticipo, l'Anconitana ha vinto il girone B della Prima Categoria Marche. Un torneo senza storia grazie alla netta superiorità dell'organico allenato da mister Marco Lelli, forte di ex professionisti come Mastronunzio, Colombaretti ed il cubano Apezteguia.

La vittoria per 4-0 sul campo del Monsano, e la contemporanea sconfitta dell'Osimo Stazione ha permesso ai dorici di festeggiare il balzo in Promozione già quest'oggi. Venti punti di distacco sulla seconda sono un buon viatico perché l'Anconitana, sorta lo scorso anno dalle ceneri dell'Ancona retrocesso in serie D e poi scomparso, conquisti traguardi decisamente più appetibili per città e tifoseria.