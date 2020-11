L'aneddoto di Gattuso: "Quella volta che Sean Connery mi chiese di non lasciare i Rangers"

Dopo la sconfitta di ieri contro il Sassuolo (0-2 al San Paolo) l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha raccontato, per la seconda volta, un aneddoto legato a Sean Connery e ai Glasgow Rangers. L'attore, scomparso sabato all'età di 90 anni, era infatti vicepresidente del club scozzese quando lo stesso Gattuso indossava la maglia dei Rangers e si oppose alla cessione del centrocampista alla Salernitana nell'estate del 1998. Gattuso ha svelato i contorni di quella vicenda: "L’ho incontrato solo una volta, lui faceva parte del boarding ed una sera mi parlò, non voleva che io andassi via da lì. Un grande abbraccio a tutta la sua famiglia, ho dei bellissimi ricordi di lui. Non mi chiese di fare l’attore perché non avevo il suo fascino...", le parole riportate da Sky Sport.