L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Cristiano marziano"

Cristiano marziano, titola quest'oggi la prima pagina della Gazzetta dello Sport celebrando la "tripletta show: CR7 da solo ferma la Spagna (3-3)". In taglio basso la vicenda dello stadio della Roma con Malagò indagato e che chiede ai pm di essere interrogato e sul mercato per la porta del Napoli spunta anche Cech in prestito per un anno.