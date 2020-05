L'appello di Aluko: "Cerchiamo di ripartire. Anche per aiutare il morale della gente"

L'ex attaccante della Juventus Women e attuale ds del West Ham Ladies Eniola Aluko dalle colonne del Guardian ha parlato della situazione del calcio in Inghilterra: “Tutti stanno aspettando una ripresa dopo la crisi che ha colpito l'industria e il calcio. In Spagna, in Germania e in Italia le squadre stanno tornando ad allenarsi o lo faranno a breve, mentre in Inghilterra ancora non si hanno notizie in merito. Probabilmente si è scelto di aspettare cosa succederà negli altri Paesi prima di decidere. Il Governo spera di poter ripartire perché lo sport aiuterebbe a risollevare il morale delle persone dopo questo periodo difficile. - continua Aluko – Senza voler nascondere il problema dobbiamo trovare il modo di ripartire in attesa di un vaccino o di una cura. La posta in palio è alta e non concludere la stagione, o concluderla senza pubblico, causerebbe perdite importanti che metterebbero a rischi il futuro di alcuni club”.