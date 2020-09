L'appello di Mkhitaryan: "Chiedo alla comunità internazionale lo stop delle azioni militari"

Come al solito, Henrikh Mkhitaryan non si risparmia nel provare a tutelare il popolo del suo paese, l'Armenia, tramite l'influenza della sua immagine pubblica. Tanto che il fantasista della Roma ha voluto lanciare un appello sul suo profilo ufficiale Twitter, nel quale si legge: "Chiedo alla comunità internazionale di muoversi con urgenza e di aiutare a fermare le azioni militari contro la pace e la sicurezza regionali". Le sue parole sono rivolte agli scontri militari che stanno avvenendo nel territorio dell'Artsakh, o Nagorno Karabakh, regione di prevalenza armena che si è proclamata indipendente dall'Azerbaigian, e nei cui territori stanno accadendo episodi di violenza e guerriglia che hanno già portato a tanti morti. Di seguito il tweet.

I call on the international community to urgently stand up & to help stop the military actions against the regional peace & security.

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) September 27, 2020