L'arbitro Maresca non brilla in Inter-Parma: pasticcio col Var sull'on field review

Il Corriere dello Sport analizza la prestazione dell'arbitro Maresca in Inter-Parma e spiega come la prova del fischietto nella serata di ieri non sia stata particolarmente convincente. Sul gol di De Vrij, c'è un contatto precedente fra Lautaro Martinez e Laurini: il Toro sembra liberarsi con una spintarella, seppur niente di clamoroso. Il pasticcio arriva però sull'On Field Review in occasione del mani di Laurini su colpo di testa di Godin. Il Var Guida manda Maresca a rivederlo, ma lo stesso Godin parte da posizione di fuorigioco, il che annulla l'irregolarità successiva. L'On Field Review non era necessario.