L'architetto che rifarà il Camp Nou: "S. Siro? Non si butta giù casa padri"

Abbattere San Siro? È un interrogativo che fa molto discutere, negli ambienti di Milan e Inter. Tuttosport ha raggiunto Joan Pascual, architetto che sta lavorando alla ristrutturazione del Camp Nou: "Abbatterlo? Neanche per una partita, il Barça le giocherà tutte nel suo tempio. Non si butta giù la casa dei padri per costruire quella dei figli".