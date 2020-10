L’ASL ferma il Napoli, anzi no. La Lega dice no al rinvio con la Juve, aspettando la FIGC

Qualcosa, a un certo punto, non ha funzionato. E ora bisognerà capire cosa: se è stato un errore del Napoli, che ha mal interpretato le regole. O se il club azzurro ha scoperchiato una falla del protocollo varato d’intesa tra FIGC e governo. Sta di fatto che Gattuso e i suoi non sono partiti alla volta di Torino, e ora rischiano di perdere 3-0 a tavolino la grande sfida con la Juve. Ma andiamo con ordine.

Elmas positivo e l’indicazione dell’ASL. Il pomeriggio si apre con una bella notizia: tutti i tamponi effettuati hanno dato esito negativo. Ma mancano quattro risultati e puntuale ne arriva uno: Elmas è positivo. È il secondo caso tra i giocatori azzurri, dopo quello di Piotr Zielinski. Che però è decisivo. Perché, mentre i partenopei stanno per imbarcarsi per Torino, sono raggiunti da una nota dell’ASL: l’autorità sanitaria mette in isolamento fiduciario quasi tutto il gruppo squadra (mancano, per esempio, l’infortunato Insigne e il partente Milik). Nessun divieto esplicito circa il viaggio a Torino, ma i partenopei ritengono di non poter partire.

La Juve: “Noi in campo”. E la Lega non rinvia. La prima reazione ufficiale è quella della società bianconera. Anch’essa in isolamento fiduciario dopo due casi di positività nello staff esterno, la Juventus fa sapere che si presenterà regolarmente allo Stadium alle 20.45. Dopo un paio d’ore di silenzio, arriva la conferma della Lega Serie A: la gara resta in programma come da calendario, nessun rinvio. Se il Napoli non si presenterà, rischierà il 3-0 a tavolino: non lo afferma la Lega, ma è la “normale” conseguenza delle regole. E sul punto deciderà il Giudice Sportivo, quindi la FIGC.

È stato un qui pro quo? Dal Napoli, finora, silenzio assoluto. Fonti interne al club fanno sapere che, se sarà sconfitta a tavolino, arriverà il conseguente ricorso. Lo snodo centrale è capire come la comunicazione dell’ASL s’inserisca nel quadro del protocollo stilato dal governo e dalla stessa federcalcio. Anche in caso di isolamento fiduciario, infatti, le squadre professionistiche possono sospenderlo per il tempo necessario alla disputa della gara, sottoponendosi a test e tamponi prima e dopo della partita. Fin qui (è capitato per esempio al Milan) l’interpretazione univoca è che la sospensione copra anche il viaggio. E a quel punto, a meno di un viaggio last minute verso il Piemonte, il 3-0 a tavolino sarà pressoché scontato. Se però così non fosse, la vicenda avrebbe scoperchiato un nervo scoperto nelle intese tra FIGC e governo. Tale da mettere il rischio il prosieguo del campionato, la cui seconda giornata è comunque già condizionata dall’avanzare del contagio. Le prossime ore saranno necessarie per capire quale delle due sia la risposta corretta.