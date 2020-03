L'assessore Borriello: "Non ci sono motivi per giocare a porte chiuse Napoli-Inter"

vedi letture

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli rassicurando i tifosi a proposito della possibilità di assistere al prossimo big match contro l'Inter: "Giocare partite a porte chiuse è sempre complicato e per il momento non ci sono motivi per cui ciò avvenga. Abbiamo già igienizzato molti luoghi e nei prossimi giorni avverrà anche per il San Paolo".