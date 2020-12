L'Associazione Glorie Viola saluta Mario Maraschi

Mario Maraschi (Lodi, 28 agosto 1939 – Arcugnano, 3 dicembre 2020) è stato un calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo attaccante

CIAO MARIO

Il 3 dicembre 2020 è deceduto ad Arcugnano (VI), ove era residente, Mario Maraschi, attaccante della Fiorentina dal 1967 al 1970, e capocannoniere della Viola con quattordici reti realizzate nell’anno dello scudetto 1968-1969.

Lo avevamo sentito per telefono a fine agosto in occasione del suo ottantunesimo compleanno, e ci eravamo dati appuntamento per la tradizionale cena di fine anno organizzata dall’Associazione Glorie Viola, che poi purtroppo, a causa dell’evolversi della pandemia Covid, non si è potuta svolgere. Mario ci ha colto di sorpresa, come spesso coglieva di sorpresa i difensori avversari durante una lunghissima carriera che gli ha fatto segnare gol a grappoli sin quasi all’età di quaranta anni. Lo ha tradito il cuore, il suo grande cuore che, nonostante le moltissime squadre nelle quali aveva militato in tutta la sua carriera, era rimasto marchiato per sempre dal colore più bello che c’è, il viola. Era un assiduo frequentatore dei raduni organizzati dalla Associazione Glorie Viola, nel corso dei quali non mancava mai di prendere la parola, anche e soprattutto per commentare le vicende della sua Fiorentina, sempre argomentando le proprie tesi ed ironizzando amabilmente e sottilmente su fatti e personaggi che non lo convincevano appieno.

Ci mancherà tantissimo.

Mario Maraschi, lodigiano di nascita, era stato ingaggiato dalla Fiorentina all’età di ventotto anni, nell’estate del 1967. Proveniva dal Vicenza, e la squadra veneta, che aveva bisogno di fare cassa, lo mise sul mercato. C’erano tre squadre interessate a lui: Fiorentina, Torino e Napoli. Il Presidente del Vicenza lo fece scegliere, e Mario non ebbe alcuna esitazione ad indicare la Viola in cima alle sue preferenze.

Inizialmente venne schierato all’ala destra, e si presentò subito con un gol alla prima giornata di Campionato, Fiorentina – Varese, che si disputò il 24 settembre 1967. Poi si “inceppò” un poco, e riprese a segnare verso la fine del girone di andata, indi con regolarità in tutto il girone di ritorno, soprattutto quando venne spostato al centro dell’attacco dal duo Ferrero – Bassi, succeduto alla guida della Viola dopo l’esonero di Beppe Chiappella. In quel ruolo Mario dette il meglio di sé, concludendo la stagione con dodici gol all’attivo, fra i quali – memorabile – una doppietta segnata a Dino Zoff nell’incontro Fiorentina – Napoli del 10 marzo 1968 (con primo gol, segnato di testa, da manuale dell’attaccante).

L’anno successivo il nuovo allenatore della Viola Bruno Pesaola lo schierò sin dall’inizio del Campionato al centro dell’attacco, e Mario lo ripagò subito con tre reti nelle prime tre giornate, che valsero la vittoria a Roma contro i giallorossi di Helenio Herrera, la vittoria nella partita interna contro l’Atalanta (nella quale Mario realizzò con freddezza un calcio di rigore a tempo scaduto) ed il pareggio sul difficile campo di Cagliari. Volle essere presente, e realizzò un gol, anche nella sfortunata gara interna disputata contro il Bologna il 3 novembre 1968 (che fu l’unica sconfitta della Viola in Campionato) nonostante il grave lutto che lo aveva colpito appena due giorni prima, allorquando era venuto a mancare suo padre. In quel Campionato, Mario giocò tutte le trenta partite e realizzò quattordici reti; e si meritò anche la convocazione in Nazionale alla non più verde età di trenta anni. Il gol più importante e certamente indimenticabile per tutti i tifosi gigliati Mario lo realizzò a Torino, il giorno 11 maggio 1969, contro la Juventus, nella penultima gara di Campionato; fu quella la partita che regalò lo scudetto alla Viola, nella quale Mario mise a segno il gol del 2 - 0, quello della sicurezza e della certezza che ormai lo scudetto era nostro, che ci fece abbracciare tutti "mischiando" le lacrime di gioia che rigavano i nostri volti.

Non altrettanto proficua, sotto il profilo numerico, fu la stagione successiva, nella quale Mario fu costretto a convivere con un noiosissimo fastidio al ginocchio causato da un infortunio che aveva subito proprio il giorno in cui si festeggiò lo scudetto, il 18 maggio 1969, ultima gara del Campionato precedente, nel quale la Viola affrontò il Varese con la certezza matematica di avere già conquistato il Titolo.

Anche in quella stagione 1969-1970, comunque, non mancò la firma di Mario ad alcuni “gol di autore”. Fra tutti ricordiamo il gol da lui segnato contro gli svedesi dell’Oster Vaxjo il 17 settembre 1969 nella gara di andata dei sedicesimi di finale della Coppa dei Campioni, realizzato a dieci minuti dalla fine sotto un autentico diluvio in una partita che pareva stregata, con il pallone che sembrava non volerne sapere in alcun modo di entrare nella porta avversaria. Ma ci pensò lui, il Mario da Lodi, che, ricevuta la palla all’interno dell’area di rigore, spalle alla porta, in fretta si girò e calciò senza nemmeno vedere dove fosse la porta avversaria, tanto già lo sapeva, da vero attaccante di razza quale era.......E noi in “Maratona” ad esultare come matti, dimenticando la pioggia, bagnati fradici come pulcini, ma contenti come pasque, perché, finalmente, eravamo passati in vantaggio.........

Indimenticabile poi il gol della vittoria realizzato da Mario a Kiev il 12 novembre 1969, in occasione della gara di andata degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni, che fu la prima vittoria di una squadra italiana in Unione Sovietica, che fece impazzire di gioia i pochi tifosi viola presenti, con il cuore caldissimo nonostante il clima gelido, e che al termine della gara fece risuonare il coro "Viola - Viola" in quello stadio immenso gremito da centomila tifosi ucraini tristi ed ammutoliti ...........

Adesso Mario ha raggiunto i suoi vecchi compagni Mancin, Ferrante, Pirovano, e Danova, ed insieme a loro – ne siamo certi – continuerà a seguire la sua Fiorentina, sempre commentando, senza fare sconti di alcun genere, scelte tecniche e tattiche dell’allenatore, fasi di gioco, eccetera ………

Ciao Mario, sarai sempre nei nostri cuori, un grandissimo abbraccio, e ....... grazie di tutto!

Roberto Romoli - Vice Presidente Associazione Glorie Viola