© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La vittoria in questo prestigiosa manifestazione under 17 e' ormai una costante. L'Atalanta si aggiudica la 48° edizione del Trofeo Beppe Viola, la terza negli ultimi quattro anni, battendo ai calci di rigore il Milan ad Arco di Trento. I bergamaschi salgono così a quota sei nel palmarès, ad una sola lunghezza dalla Juventus.

Durante i tempi regolamentari è il Milan a passare in vantaggio, ma un tiro formidabile del ceco Vorlicky pareggia i conti a quattro minuti dal termine. Venti minuti di supplementari poi l'epilogo ai calci di rigore, dove il tiro fuori misura del difensore Grassi consegna la coppa ai nerazzurri.

Finale Trofeo Beppe Viola 2019

Atalanta-Milan 1-1 (5-4 dcr)

reti: 18' Signorile (M), 76' Vorlicky (A)

Migliore giocatore del torneo

Lukas Vorlicky (Atalanta)

Capocannoniere

Andrea Capone (Milan) quattro goal.