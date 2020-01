© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zapata batte tre colpi, tra campo e mercato l’Atalanta si muove freneticamente. Il colombiano ieri ha segnato 3 gol per dire al mondo (atalantino) che il peggio è passato: se i 18 minuti contro il Parma l’avevano rimesso sul radar, la tripletta nel 6-1 alla Tritium è servita per restituirgli una bella fetta di certezze. Il mercoledì di Zingonia regala all’Atalanta la migliore conferma: Zapata è tornato - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, ora non si può fare altro che mettersi ad attendere il Duvan della domenica. Anzi del sabato, visto che mancano due giorni al saturday night di San Siro. Il bomber ha avanzato la candidatura: che sia titolare oppure no con l’Inter, Zapata è sempre più vicino al definitivo ritorno. L’ultima volta dall’inizio risale a più di tre mesi fa, così come l’ultimo gol: era il 6 ottobre, si giocava Atalanta-Lecce ed era la prima gara nel Gewiss Stadium fresco di restyling. È passato tanto tempo, l’Atalanta è rimasta lassù e ha dimostrato di sapere sopravvivere anche senza l’uomo-gol. Ma con Zapata è un’altra cosa.