L'attesa di Marchisio per il derby: "Non chiudevo occhio. La mia partita, con rispetto per il Toro"

Anche Claudio Marchisio attende, come tutti gli appassionati di calcio, il fischio d'inizio di Juventus-Torino, che si sfideranno tra poco nel Derby della Mole. Ecco il pensiero dell'ex centrocampista bianconero, che ricorda le emozioni di una partita sempre speciale: "La partita per la quale fin da bambino non chiudevo occhio. Il rispetto per l'avversario, dimostrato dando sempre tutto in campo. L'esultanza con la mano sul petto nata per ricordare a tutti chi era il più forte in città. La mia partita. Buon Derby della Mole!"