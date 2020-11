L'autobiografia di Van Basten batte ogni record. E adesso è pronta a diventare una serie TV

In Olanda "Fragile", l'autobiografia di Marco Van Basten, ha stracciato qualsiasi primato per quanto concerne il genere: oltre 100mila le copie vendute, un successo che ha convinto la casa di produzione Hollands Licht ad acquistarne i diritti per la creazione di una serie tv incentrata sulla vita dell'ex campione del Milan. Il produttore Dan Blazer ha già affermato che questa sarà una serie "dal fascino internazionale", ragion per cui è lecito pensare che sbarcherà anche in altri Paesi dopo aver fatto il suo esordio sui piccoli schermi olandesi.