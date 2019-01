L'avvio letale di Douglas Costa: 4 gol su 5 sono arrivati nei primi 25 minuti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Douglas Costa va fermato subito, o fa male. È questo che evidenzia il dato statistito rilevato da Opta: 4 dei 5 gol segnati dal brasiliano nella sua avventura in Serie A sono infatti arrivati nei primi 25 minuti di gioco. Come la rete di oggi, segnata al 13' e valida per sbloccare Juve-Chievo, in corso di svolgimento in questi minuti .