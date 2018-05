L'Equipe celebra il Lione femminile: "Le più grandi"

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, lo storico ex capitano del Real Madrid Fernando Hierro, oggi ds della RFEF (Real Federación Española de Fútbol), ha presentato così la finale di Champions League in programma domani a Kiev: "Il Real Madrid può farcela. La squadra di...

Serie B d'Europa: quattro italiane nella Top 50 per presenze dei tifosi

Serie B, play off ufficialmente rinviati. Il primo turno si giocherà il 03/06

Brescia, rescissione per Rinaldi e Ndiaye

Avellino, Laverone: "Spero di restare in biancoverde"

Venezia, Inzaghi non sarà in panchina. Respinto il ricorso

Ascoli, Bianchi: "Serviranno testa e cuore per restare in Serie B"

Entella, Paroni: "Ascoli avvantaggiato, ma non c'è una favorita"

Salernitana, obiettivo Carretta per rinforzare l'attacco

Ascoli, Cosmi: "Grande cuore, ma non possiamo giocare solo per il pari"

Entella, Volpe: "Siamo vivi per la salvezza, ma abbiamo un solo risultato"

Tuttosport sui playout di B: "L'Entella non rompe il muro dell'Ascoli"

Il Secolo XIX: “L'Entella non trova il gol. Ad Ascoli per vincere”

L'Equipe di questa mattina dedica ampio spazio alla Women's Champions League, con il Lione che ieri ha vinto la sua quinta coppa, la terza consecutiva, ai danni del Wolfsburg: "Le più grandi". Con questa vittoria la squadra francese diventa la più titolata del calcio femminile. Un 4-1 maturato solo nei tempi supplementari e con le tedesche che erano passate in vantaggio prima della grande rimonta Transalpina.

