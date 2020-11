L'esultanza di Riquelme diventa una statua: "È l'idolo del Boca, più di Maradona"

Juan Román Riquelme è uno dei calciatori più amati nella storia recente del calcio argentino e non solo. Lo storico trequartista, tra le altre, di Boca Juniors, Villarreal e Barcellona sarà omaggiato con una scultura a grandezza naturale, opera del famoso artista plastico argentino Fernando Pugliese. Sarà alta 1,83 cm e peserà 50 chili: Riquelme sarà ritratto nella celebre esultanza dell'8 aprile 2001, quando si portò le mani alle orecchie per festeggiare la rete contro i rivali del River Plate. Un'esultanza passata alla storia come Topo Gigio. Pugliese ha impiegato circa 50 giorni per costruire la sua opera e ha dichiarato a Olé: "Ho ricevuto molte chiamate dai tifosi. Pensavo che l'idolo più grande fosse Maradona, ma a quanto pare è Riquelme".