Ai microfoni de La Nuova Ferrara ha parlato Massimo Albiero, ex difensore centrale della SPAL, che si è così espresso sulla rosa a disposizione di mister Semplici: "Alla SPAL manca un leader difensivo", il titolo scelto dal quotidiano. Per l'ex spallino la stagione non sarà semplice, anche se crede che la SPAL abbia i mezzi per riuscire a centrare la salvezza: "Però manca un leader carismatico al centro della difesa, una figura in grado di guidare il reparto e non solo quello".