L'ex arbitro Borriello: "Nicchi mi disse: 'Ti chiudo in un pollaio'. E' ora che se ne vada"

vedi letture

“Io ti chiudo in un pollaio: così Nicchi mi ha minacciato e me ne sono andato. Ora, si stacchi dalla sedia”. Queste le parole dell'ex arbitro Gennaro Borriello ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Nicchi vive di protagonismo. Io non mi sono candidato, quando c'è stato Boggi ho cercato di dare una mano. Avevo un ruolo di dirigente in varie commissioni ed ero convinto di far parte di un'associazione di persone per bene e serie. Non potevo pensare, 20 anni fa quando ho smesso sul terreno di gioco, di incappare in un personaggio come Nicchi che ama sedersi sulla poltrona".