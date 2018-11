L'ex arbitro De Marco: "Fiorentina-Juve? Giusto riproporre Orsato"

Andrea De Marco, ex arbitro, ha così parlato ai microfoni di Radio Marte sulle designazioni del prossimo turno di Serie A. "Fiorentina-Juve? È giusto che sia riproposto Orsato, io sono sicuro che farà un’ottima partita sabato, è sempre stato sinonimo di garanzia prima di quell’episodio in Inter-Juventus, e poi ha pagato a caro prezzo perché era da parecchio tempo che non veniva riproposto in gare di cartello. La designazione di Atalanta-Napoli? Giacomelli invece mi piace molto perché ha un rapporto molto confidenziale con i calciatori, ha fatto già partite molto importanti, se è stato proposto è perché Rizzoli lo ha ritenuto all’altezza", ha detto De Marco.