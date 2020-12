L'ex arbitro Pieri attacca Nicchi: "E' troppo aggressivo. E' l'ora di cambiare"

vedi letture

Tiziano Pieri, ex fischietto di Serie A, ha parlato nel corso della trasmissione "30° minuto" su Toscana TV attaccando Marcello Nicchi, presidente dell'AIA ormai da diversi anni: "Fourneau mi piace per l'atteggiamento che ha con i giocatori, per il dialogo che ci instaura. A differenza di Maresca che invece è troppo presuntuoso. Trentalange e Nicchi a capo dell'AIA? Secondo me è arrivato il momento di cambiare, Nicchi ha avuto atteggiamenti troppo aggressivi. E la decisione di dividere i due CAN è stata la pietra tombale sull'AIA. Io credo in Trentalange, e penso possa portare gli arbitri a fare un passo avanti dal punto di vista della comunicazione. È la figura giusta per fare da collante. Poi in un futuro dovrà essere capace di trovare un suo sostituto, a differenza di quanto fatto da Nicchi. Che invece non ha mai trovato un suo sostituto e che dimostra come avesse più a cuore la poltrona che l'associazione".