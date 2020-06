L'ex arbitro Pieri: "Doveri bravissimo, a fine primo tempo è Dybala a cercare il contatto"

L'ex arbitro Tiziano Pieri promuove a pieni voti la prestazione dell'arbitro Doveri che stasera ha diretto la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus vinta ai rigori dai partenopei. "In apertura di match - ha detto Pieri alla 'Rai' - un contatto tra Mario Rui e Alex Sandro nell'area bianconera non è assolutamente falloso, bravo l'arbitro a far proseguire. Al 28esimo contatto Koulibaly-Dybala nell'area del Napoli, nulla di rilevante e Doveri valuta correttamente l'episodio. Nei minuti finali nella prima frazione c'è un contatto Mario Rui-Dybala: è l'argentino a cercare il contatto e quindi non c'è fallo. Dovero è stato bravissimo questa sera nella gestione del match".