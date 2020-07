L'ex bomber Shearer si dà al golf. Il sogno è il pass per il British Masters

Leggenda del calcio inglese parteciperà alle qualificazioni

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - C'è anche Alan Shearer, miglior marcatore nella storia della Premier League, tra i golfisti che lunedì prossimo, a Newcastle, proveranno a staccare il pass per giocare il British Masters, torneo dell'European Tour in programma dal 22 al 25 luglio in Inghilterra. L'ex bandiera dei The Magpies e della nazionale inglese, che ad agosto compirà 50 anni, proverà a ritagliarsi un posto in un torneo che dovrebbe vedere in campo molti big del massimo circuito continentale del green che, dopo il lungo lockdown, si prepara a ripartire. Grande appassionato di golf, nel 2019 Shearer è stato uno degli ex calciatori che presero parte alla Pro-Am show del British Masters. Con lui anche ex bandiere di Liverpool ed Everton come sir Kenny Dalglish, Robbie Fowler, Leon Osman e Alan Stubbs. (ANSA).