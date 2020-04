L'ex campione di basket Corbalan: "I calciatori si ribellino: non devono giocare"

Juan Antonio Corbalan, ex campione di basket negli anni '80 ora cardiologo, ha commentato così a Il Mattino la possibile ripresa dello sport e in special modo del calcio: "Penso che l'associazione dei calciatori dovrebbe rifiutarsi di giocare. Se non facciamo attenzione rischiamo di tornare al punto di partenza. Lo sport può essere una fonte di contagio di primo livello se si infrange la distanza di sicurezza. Il virus può restare nell'aria a lungo. Per quanto mi riguarda, considererei lo sport concluso per questa stagione e non giocherei più".