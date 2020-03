L'ex Carpi e Venezia Sambo si ritira dal calcio giocato. A soli 24 anni

Chiusa l'esperienza con la Luparense in Serie D, l'ex portiere di Carpi, Livorno e Venezia Nicola Sambo ha deciso di dare l'addio al calcio giocato, a soli 24 anni. Dalle colonne de Il Gazzettino, proprio l'ormai ex estremo difensore ha motivato la sua scelta: "Con un dispiacere tutto mio mi ritiro e chiudo un capitolo lungo 12 anni. Davvero non avrei mai pensato di arrivare a questa decisione, ma i miei ultimi anni sono stati tutt’altro che facili e mi prendo la responsabilità delle mie scelte. Non è facile stare sempre a guardare, per questo in estate ero sceso in D all'ambiziosa Luparense con la prospettiva di fare un certo percorso, invece dopo le prime due partite non ho più giocato. Anch’io avrò commesso i miei errori, purtroppo mi sono fatto seguire dalla persona sbagliata, perché a calcio giochi se arriva la possibilità di farti vedere e dimostrare se puoi starci o no. Mi fermo pensando che me la sarei potuta giocare con tutti e dopo aver sempre dato il massimo".