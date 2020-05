L'ex compagno Isacco: "Kulusevski il giocatore più forte con cui ho giocato"

Simone Isacco, centrocampista della Fermana, ospite dell'ultima punta di #FermanaLive, ha raccontato un aneddoto su Dejan Kulusevski, lo svedese del Parma acquistato di recente dalla Juventus, da lui conosciuto all'Atalanta: “Lui è il calciatore più forte con cui abbia mai giocato. Non ho mai visto numeri così impressionanti. Arrivò a Bergamo a 15 anni, dovette aspettare i 16 per esordire. Durante la sua prima partita ad un torneo fece tre tunnel consecutivi. Io giocavo play e lui trequartista, alzavo gli occhi e davanti trovavo questa bestia svedese. In che ruolo lo vedo? Nel 4-3-1-2 è perfetto dietro le punte, può fare anche la mezzala perché ha grande corsa e in A è quello che fa più chilometri dopo Brozovic, ma magari può avere dei limiti in fase difensiva”, le sue parole raccolte da YouTvrs.it.