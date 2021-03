L'ex dirigente Carraro sui diritti tv: "Serve un campionato maggiormente competitivo"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex dirigente della Figc, Franco Carraro: "Diritti tv? Di tutto si può accusare la Lega ma non di non averci pensato a lungo, hanno discusso molto approfonditamente. Certamente è un grande cambiamento, è un’evoluzione di quello che è successo negli anni. Mi rendo conto che questo è il futuro, che poi tra 5/6 anni sarà probabilmente già il passato. Speriamo che Sky non dovrà ridurre gli organici, ma sicuramente ci saranno nuovi soggetti che dovranno assumere. Ci sono due esigenze che devono essere conciliate. La prima è che la gran parte degli introiti arrivano perché ci sono grandi società che rappresentano grandi bacini d’utenza. La seconda è che il campionato deve diventare competitivo, deve decidere se rimanere a 20 squadre o passare a 18 squadre per una maggiore competizione. Un campionato più vivace e lottato in testa e in coda e più interesse porta più pubblico televisivo. Inoltre l’accesso alla Champions League deve avvenire sempre attraverso la classifica, se no il nostro campionato rischia di essere svilito negli anni e questo l’Italia e i tifosi non lo vogliono. Inizio degli Europei a Roma col pubblico? Speriamo che sia così, è una buona notizia per il Paese e per il mondo. Significherebbe che siamo riusciti ad uscire da un lungo tunnel, il calcio c’era appena è ripresa la vita. Credo che con l’arrivo dell’estate l’Italia riprenderà grazie ai vaccini e senza il terrore dell’autunno come nel 2020".