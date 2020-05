L'ex fitness coach di CR7: "Può giocare fino a 40 anni. Gare ogni 3 giorni? Nessun prolema"

L'ex fitness coach di Cristiano Ronaldo, Joao Aroso, ha parlato di come si aspetta di vedere CR7 alla ripresa del campionato, affrontando anche l'argomento relativo alla possibile disputa di tante partite in pochi giorni: "Per nessuno è facile giocare ogni tre giorni, sarà meno difficile per chi ha determinate caratteristiche aerobiche, sarà ancora meno difficile per Cristiano che è una storia a sé: ricordo i dati in Nazionale, era quello che giocava di più e che aveva meno infortuni... Un robot come lui può fare tutto perché conosce il suo corpo, lo ascolta, lo accende e lo spegne. Già adesso che si avvicina la ripresa dell’allenamento collettivo inizierà da solo a provare con più frequenza i movimenti di gioco, La sua età biologica non è di 35 anni, ma molto meno: senza lesioni, può arrivare ai 40 senza perdere forza. E’ tutto nella sua testa più che nel suo fisico: fin quando c’è un record da inseguire o fin quando prosegue la lotta con Messi, la macchina non si ferma".