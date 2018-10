L'ex Inler: "Napoli sempre nel mio cuore. Scudetto? Tutto è possibile"

Fonte: tuttonapoli.net

Gokhan Inler ex centrocampista del Napoli attualmente in forza all'İstanbul Başakşehir, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Insigne sta facendo molto bene in questo nuovo ruolo, rispetto a quando c’ero io adesso è un leader e sta facendo molto bene. Marek ora deve correre di più, ma sta facendo bene in questo nuovo ruolo perché gli piace giocare. Non dimenticherò mai la gioia di aver alzato delle Coppe a Napoli, abbiamo scritto la storia dopo l’epoca di Maradona regalando ai tifosi una grande gioia. Il gol al Villarreal per il passaggio del girone di Champions resterà una delle più grandi gioie della mia vita. Scudetto? Tutto è possibile. Napoli è sempre nel mio cuore, speriamo di vincere e di venire a fare festa insieme ai napoletani".