© foto di Federico Gaetano

Ospite negli studi di Fox Sports Argentina, l'ex attaccante dell'Inter Julio Cruz ha accontato come è cominciato il processo di autodistruzione di Adriano: "Era un ragazzo eccellente, lo è tuttora. Nel suo miglior momento gli capitò una disgrazia in famiglia per la morte del padre, noi c’eravamo accorti che era cambiato. Lo psicologo dell'Inter disse che aveva bisogno di una figura paterna perché non ce l’aveva più. Tutti noi abbiamo provato ad aiutarlo, ma poi ha lasciato il club. Quando faceva qualcosa che non andava, l'allenatore gli diceva di stare fuori e poi veniva anche accontentato dalla società", le parole riportate da Fcinternews.it.