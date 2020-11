L'ex Juve Laudrup sui problemi di Eriksen: "Non so se ci sia una via d'uscita"

Continua a crescere in Danimarca la preoccupazione circa lo scarso minutaggio e rendimento di Christian Eriksen. L’ultimo ad esprimersi sull’ex Tottenham è stato Michael Laudrup leggenda del calcio danese con un passato in Italia alla Juventus: “Non credo che si stia adattando al calcio italiano - spiega TV3 - e dietro ci possono essere molte motivazioni. Sia mentali che culturali. Ma non posso credere che non riesca ad adattarsi a livello tattico. Penso che alla fine ambo le parti troveranno una soluzione in un modo o nell’altro. Non capisco cosa non vada a livello tattico - continua -: alle sue spalle ha due buoni centrocampisti e davanti due attaccanti fortissimi come Lukaku e Lautaro Martinez. Senza contare gli esterni a disposizione Conte. Non so, però, se si possa tornare indietro da questa strada. Soprattutto se continua a giocare così poco”.