L'ex Juve Ribalta: "De Ligt non si discute. Bianconeri nella top 5 di UCL"

Lunga intervista a Javier Ribalta, questa mattina, sulle pagine di Tuttosport. L'ex braccio destro di Paratici alla Juventus e oggi ds dello Zenit ha parlato così in vista della gara di questa sera contro la Lokomotiv Mosca: "La Lokomotiv è una squadra tosta e ha un allenatore esperto. Punta su difesa e contropiede anche in casa. E in ripartenza è pericolosa. La Juve è favorita, ma come all'andata sarà tutt'altro che una passeggiata".

Non è mancata poi un'analisi a 360° del nuovo corso lanciato dai bianconeri sul mercato, in primis con gli acquisti di Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt: "I bianconeri rientrano tra le 4-5 favorite per la Champions, hanno più o meno la stessa squadra e... Cristiano Ronaldo. L'acquisto di De Ligt poi è stato un segnale di forza inviato all'Europa. Ho sentito tante critiche in questi mesi. Di errori ne commettono tutti, ma De Ligt è un giocatore top e il suo valore non si discute".