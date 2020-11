L'ex Milan Zaccardo è sicuro: "Leao mi ricorda il primo Niang, può diventare un top"

Cristan Zaccardo, intervenuto a Milan TV ha parlato così di Rafael Leao: "Mi ricorda il primo Niang ma ancora più forte fisicamente. Sarebbe ancora più devastante se riuscisse ad essere più continuo e concreto. Ha tutti i mezzi per diventare un top. Non sarà facile per Rebic tornare a fare il titolare, ma il croato ha fatto molto bene la scorsa stagione e può darsi anche che Leao possa andare a destra. Sta a Pioli cercare l’assetto giusto, sono tutti e due ottimi giocatori e ci sarà spazio per tutti”.