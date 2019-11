L'ex Modena Letizia: "I calciatori rivedano i modi: è guerra tra poveri"

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Lunga intervista quella che pianetaserieb.it ha fatto all'attaccante Antonio Letizia, ex, tra le altre, di Modena (ultima esperienza), Reggiana, Catanzaro e Cosenza. Il classe '87 ha toccato molti temi, tra i quali uno legato alle situazioni contrattuali: “Noi calciatori dobbiamo rivedere certi comportamenti. Ci stiamo dando delle coltellate non indifferenti. Mi spiego meglio: i dirigenti sanno che per Antonio Letizia serve una determinata cifra da investire. Nel frattempo chiamano un altro calciatore, magari un profilo tecnicamente meno valido, al quale propongono un ingaggio inferiore. Nel momento in cui l’atleta in questione accetta, ad averci perso è il sistema. Il giocatore, perché pur di firmare non tiene conto della cifra, e la società, perché così non rinforza la squadra e quindi non alza il livello qualitativo. Si sta configurando quella che è definibile una guerra dei poveri. Gli effetti si vedono in una categoria come, ad esempio, la Serie C, dove il livello è basso, eccezion fatta per qualche realtà. Il calcio sta cadendo in rovina, soprattutto a causa dei calciatori. Il problema siamo noi. Qualcuno dovrebbe capire che la ruota gira, un giorno potranno ritrovarsi anche loro senza squadra, e lì dovranno affliggersi al pensiero di ciò che è stato fatto”.