L'ex Morientes: "La Liga? Il cuore mi dice che vincerà il Real Madrid"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fernando Morientes, ex attaccante del Real Madrid, ha parlato del campionato spagnolo spiegando che secondo lui a vincerlo saranno i blancos allenati da Zidane: "Il cuore mi dice che il Real Madrid vincerà LaLiga. Dipende da Messi. Quando c'era Cristiano tutto era molto equilibrato. Le due squadre sono a un livello molto alto. Le stagioni iniziano a febbraio. Da lì in poi puoi vedere come sono le squadre stanno davvero. Chi sarà più in forma conquisterà il campionato".