L'ex Nesta: "Al Milan ora ci sono persone che sanno come si vince”

© foto di Federico Gaetano

Non solo Perugia per Alessandro Nesta. Dalla sede del museo del club umbro, dove è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex difensore ha commentato anche il nuovo Milan, che per ripartire ha optato per un salto nel passato:

“Gattuso è un martello vivente, lo era da calciatore e lo è da allenatore, sono felice che sia tornato lui con altre persone di spicco che hanno fatto la storia del club. Mi piace molto questo progetto fatto di figure importanti con idee ben chiare: avere persone di blasone che facciano da tramite tra il passato e il futuro è fondamentale, la storia non va cancellata, e al Milan ora ci sono persone che sanno come si vince”.