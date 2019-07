L'ex Pasqual a Chiesa: "Rimarrei almeno un altro anno alla Fiorentina"

Manuel Pasqual, ex terzino della Fiorentina oggi svincolato, ha dato un consiglio per il futuro a Federico Chiesa, attaccante viola seguito con grandissima attenzione dalla Juventus, parlando ai microfoni del TGR Rai Toscana: "Deve decidere di testa sua, in accordo con la società, ma sua al 100%. Normale che se vuoi trattenerlo devi costruire una squadra di ottimo livello, altrimenti rischi di perderlo. E sarebbe un dispiacere perché è un simbolo di Firenze. Gli consiglio di fare un ulteriore anno, visto che il presidente lo vorrebbe fare capitano. Si presenterebbe anche con un biglietto da visita diverso per le altre società di altissimo livello in Europa, non solo la Juve".