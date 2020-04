L'ex presidente del Bologna Cazzola: "Ripartire a gennaio è la soluzione più logica"

L'ex presidente del Bologna Alfredo Cazzola, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere di Bologna dando il suo punto di vista sulla ripartenza del calcio: "In questo momento ripartire direttamente a gennaio mi sembra la soluzione più logica. Giocare un campionato a porte chiuse è impossibile e le persone devono poter andare allo stadio in sicurezza. E questa garanzia non la potremo avere almeno per altri 5-6 mesi. I rischi giocando senza pubblico ci sarebbe comunque e ricadrebbero sui giocatori anche se, se i giocatori stessi sono d'accordo, è l'unica strada percorribile per terminare il campionato iniziato nel 2019".