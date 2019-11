© foto di www.imagephotoagency.it

"Se fosse il mio Toro vorrei Balotelli". Sulle pagine de La Stampa, l'ex presidente del Torino, Tilli Romero, analizza il momento dei granata. Partendo da due auspici: "Primo, che la legittima rabbia di Mario non si sfoghi sul Torino. Secondo, che vengano puniti i colpevoli, magari con una partita casalinga a porte chiuse".

Il predecessore di Cairo racconta poi di aver conosciuto Mario Balotelli: "Mi ha colpito la pacatezza, nessuna parola di rabbia da lui sul fenomeno razzista, di cui è stato da sempre oggetto. Non mi faccio interprete del suo pensiero, ma ricordo che ha sempre indicato l'educazione per contrastare questa malapianta. Ecco, se fossi ancora presidente del Torino, lo vorrei sicuramente in maglia granata".