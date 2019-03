L'ex Salisburgo Soriano: "Il Napoli non deve sottovalutare la gara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jonatan Soriano, miglior marcatore della storia del Salisburgo, ha parlato ai microfoni di TuttoNapoli.net in vista della sfida di Europa League tra gli austriaci e i partenopei: "Il Salisburgo è una squadra giovane, pericolosa, desiderosa di fare cose importanti. Affrontare il Napoli, per loro, sarà come un premio".

L'insidia principale?

"Una 'trappola' c'è: il Napoli può commettere l'errore di credere sia stato un sorteggio agevole. Non è così. Il Salisburgo, come lo scorso anno, può essere tra le sorprese dell'Europa League. Non ha nulla da perdere ed è per questo che non sarà facile, per il Napoli".

Dabbur, ventiquattro reti stagionali, sarà il pericolo numero uno?

"Parliamo di un grande attaccante, ma la vera forza del Salisburgo è l'unione, il collettivo, il gioco di squadra".

Lainer è stato cercato dal Napoli in estate.

"Ho giocato con lui, è un calciatore eccezionale ed è normale che una grande squadra come il Napoli lo abbia monitorato. Sarebbe stato, per lui, un gran bel passo in avanti".

Cos'ha di tanto speciale la Red Bull Arena?

"È uno stadio caloroso che si riempie facilmente in occasione dei big-match. Anche col Napoli, al ritorno, ci saranno 30mila tifosi pronti a sostenere la squadra. Vi assicuro che non è facile giocarci".

Nel Napoli ci sono tanti suoi connazionali.

"Li conosco bene: con Albiol ho giocato in Nazionale e con Callejon ho condiviso l'esperienza all'Espanyol: era giovane, ma già molto intelligente tatticamente. Conoscevo meno Fabian Ruiz, che sto seguendo in questi primi mesi: un giocatore molto interessante".

Curiosità finale: com'è stato giocare con Messi?

"Per me motivo di grande orgoglio. Non capita tutti i giorni di conoscere e allenarsi col miglior giocatore di tutti i tempi".